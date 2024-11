Le Géant Tome 2

Jean Montescourt est submergé par les conflits internes, les complots insidieux et les actes de violence qui gangrènent son empire. Le Géant, jadis symbole de prospérité, devient le théâtre d'une crise sans précédent. Une épidémie dévastatrice se propage en ville, transformant les clients en pillards impitoyables. Entre les luttes de pouvoir acharnées et les rancoeurs personnelles exacerbées, les tentatives de sabotage se multiplient.Au coeur de ce chaos, Jean sombre lentement mais sûrement dans la folie. Le Géant, autrefois bastion de stabilité, est désormais un champ de bataille.Dans cet enfer, une découverte macabre ajoute une dimension supplémentaire à l'horreur : un cadavre est retrouvé sur le parking. Qui est cet individu ? Est-il la clé d'un complot plus vaste ? Est-ce le signe de la chute inévitable de l'empire ? Suspense et trahisons se mêlent pour créer une intrigue captivante, où le lecteur est tenu en haleine jusqu'à la dernière page. Michel Lebrun, surnommé " le pape du polar ", est à l'origine d'une quarantaine de romans et a obtenu le Grand Prix de Littérature Policière. Le Géant a initialement été publié dans la collection noir des éditions Payot & Rivages.