La Bible des significations spirituelles de vos rêves et de vos visions

Ce livre n'est pas un énième livre de signification des rêves... L'Univers nous envoie sous différents visages, par différents messages et avec des moyens différents des messages à chaque instant. Nous sommes sans cesse guidés, mais souvent nous n'y prêtons pas attention dans notre quotidien. Nous sommes tant occupés à des tâches diverses, et nous ne pouvons y échapper, que nous ne voyons pas, la majorité du temps, les messages qui nous sont envoyés. Avec ce livre, et grâce à des exercices de méditation, de relaxation et des voyages vibratoires qui vous entraîneront dans un quasi-sommeil mais conscient, vous apprendrez à prêter attention à ces signes, ces mots, images, impressions diverses et variées que l'Univers vous envoie. Dans un deuxième temps, et grâce à un abécédaire unique, vous apprendrez à déchiffrer la signification spirituelle de ces images pour mieux vous comprendre. Car voir est une chose, comprendre ce que nous voyons (dans le subtil) est tout autre chose, et souvent le lien ne se fait pas. Que cet ouvrage soit votre compagnon dans votre évolution et vous apporte clarté et compréhension dans votre chemin de vie.