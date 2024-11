Complots à Versailles Tome 10

Quand Cécile ne s'occupe pas d'instruire les enfants, elle apporte son aide aux plus démunis touchés de plein fouet par la famine. Lors d'une de ses distributions, elle fait la connaissance de la troublante Céleste. N'écoutant que son coeur, elle lui ouvre les portes du domaine des Saint-Béryl, ce qui n'est pas du goût de tous. Qui est cette demoiselle aux cartes ? Cécile peut-elle accorder de l'intérêt à ses prédictions alors que Guillaume s'impatiente de voir son épouse reprendre ses activités mondaines ? Entre secrets, visions et trahisons, Cécile et Guillaume devront, une nouvelle fois, déjouer un complot, plus personnel.