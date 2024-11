L'énergie, ça se cuisine !

Comment tirer le plus d'énergie possible de notre assiette, pour chasser les coups de fatigue et être en forme à tout âge ? Tout simplement en suivant les conseils simples, illustrés et sur mesure de ce manuel, réunis en cinq étapes clés : 1) Savoir choisir les produits ; 2) Les conserver ; 3) Les transformer ; 4) Les associer ; 5) Les déguster. Saviez-vous, par exemple, que la manière dont nous découpons nos légumes influence l'énergie qu'ils nous apportent ? Que chaque aliment peut procurer au corps chaleur, fraîcheur, sécheresse, ou humidité ? Qu'il existe un ordre idéal à respecter pendant les repas ? Ou encore que la façon dont nous marions les mets entre eux a un impact direct sur notre digestion et, par conséquent, sur notre niveau de fatigue ? Grâce à son expérience auprès de chefs et sommeliers renommés en France et au Japon, et sa connaissance des savoirs ancestraux de différentes cultures du monde, Emilie Félix a développé une approche révolutionnaire de la cuisine, à destination de tous les mangeurs.