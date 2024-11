La Manipulation Kronos

Suspense étourdissant dans les coulisses de l'Histoire. Luke Daniels, l'ami et élève de Cotton Malone, est en Belgique. La raison de sa présence en Europe ? Un appel à l'aide aussi mystérieux que pressant d'une de ses amies, Jillian. Depuis que le grand-père de celle-ci, ancien militaire à l'Otan, a évoqué sur son lit de mort une mystérieuse organisation, Kronos, la vie de Jillian est en danger. Traqués par des tueurs surentraînés, Luke et elle vont mener une enquête qui les placera au centre d'un incroyable complot. Dans un univers d'ombres où ils ne peuvent faire confiance à personne, ils vont bientôt lever le voile sur un des secrets les mieux gardés de l'histoire contemporaine. De la Belgique à la Louisiane en passant par les Bahamas, Steve Berry, associé à Grant Blackwood, nous entraîne dans une palpitante course contre la montre qui ravira tous les amateurs d'Histoire et de suspense.