" On me demande si j'ai déjà vécu dans un quartier sensible, si ça me dérange. Je réponds que non. D'après ce que j'ai lu, on y vend de la drogue, il y a un peu d'insécurité, mais rien qui me rebute au point de refuser un logement à bas prix. " Si elle avait su... La Laverie, dans le quartier des Moulins, à Nice, est le plus gros point de deal des Alpes-Maritimes. Lorsque la journaliste Siam Spencer y emménage, elle n'a pas prévu de tirer de son immersion dans cet ancien bidonville un document journalistique de premier ordre. Dans l'air, une odeur de cannabis et les cris des guetteurs qui retentissent. Des réveils au son de tirs de kalachnikovs ou des talkies-walkies de la BAC. La nuit, des cafards qui s'emparent des appartements. Ici, les petites mains du trafic de drogue sont des mineurs non accompagnés. Les politiques publiques et les opérations de police s'accumulent. Des habitants s'enferment dans la peur, tandis que d'autres tentent de lutter. Voici un récit-enquête singulier, mené dans un style fin et vivant - qui décrit le réel avec une précision rare.