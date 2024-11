Les voyageurs de l'univers

Pars à la découverte de l'Univers avec Zoé, Aidan et Kookab, dans un voyage cosmique extraordinaire ! Kookab vient d'une des civilisations les plus avancées de l'Univers, mais il s'est perdu dans l'espace et n'a aucune idée de comment rentrer chez lui. Heureusement, il va se retrouver sur Terre et rencontrer Zoé et Aidan. A la recherche de son monde, Kookab et ses nouveaux amis vont partir explorer l'immensité du cosmos, ses majestueuses étoiles, ses galaxies gigantesques et ses inquiétants trous noirs...