La farce cachée de Pervers Pépère

Gotlib, fondateur du magazine Fluide Glacial, est également le créateur de Pervers Pépère, personnage faussement vulgaire, à la fois farceur et ingénu, représentant une forme d'aboutissement dans l'humour de son auteur. Pourtant muet, Pervers Pépère nous fait hurler de rire de par sa maîtrise du pied de nez et de la farce et attrape. Yves Frémion, rédacteur de "La Gazette de Frémion" publiée dans Fluide, et ami de Gotlib, signe cette analyse, agrémentée de documents originaux issus de la collection privée d'Ariane Gotlib, fille de l'auteur, ainsi que d'une histoire inédite. Amateurs de BD et d'humour, ceci est pour vous !