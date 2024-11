Génération Lou !

Les 20 ans de l'héroine qui grandit avec ses lecteurs ! En 2004, l'héroïne phare de toute une génération prenait vie sous le crayon de Julien Neel ! Après 3 millions d'exemplaires vendus, deux prix au festival d'Angoulême, une série animée, un film et des traductions dans le monde entier, l'auteur nous ouvre pour la première fois les coulisses de la création de Lou dans un ouvrage de plus de 250 pages ! Grâce aux nombreux carnets de travail qu'il met à disposition pour la première fois, Julien Neel nous fait découvrir l'essence même de son personnage et son évolution. C'est aussi l'occasion de porter un regard sur cette incroyable relation qui s'est tissée entre l'auteur et sa communauté de lecteurs depuis 20 ans. Plus qu'un making of, cet album de célébration donne la parole aux fans à travers des témoignages ainsi qu'aux différentes personnes qui ont travaillé sur le projet durant toutes ces années. En nous invitant à entrer dans le monde de Lou, à faire connaissance avec l'imaginaire de son auteur et à comprendre sa technique de travail, cet ouvrage se veut également une véritable source d'inspiration pour les artistes en herbe ! Faisant partie intégrante de la collection Lou, ce nouvel album proposera plus d'une vingtaine de pages inédites qui lèvent le voile sur des passages qui n'avaient pas pu être racontés dans la première saison de Lou (T1 à 8). Une première histoire complète mettra en scène le personnage iconique de Sidera créé par la mère de Lou et une seconde histoire dévoilera les événements se déroulant entre la fin du T7 et le début du T6 qui débutait l'ère des cristaux, une période clé pour les fans qui a bouleversé le quotidien de Lou. Une véritable bible pour les amoureux de Lou, qui va ravir petits et grands dans un moment de célébration unique entre un créateur et ses fans !