Allez tous vous faire sonder !

Les sondages sont partout dans notre société, sur tous les sujets possibles. De quoi stimuler l'imagination de nos auteurs et chatouiller nos zygomatiques ! Comprendre une tendance, un comportement global, un phénomène au sein de notre société grâce à des études statistiques... Les sondages envahissent notre société et sont des indicateurs fascinants qui permettent d'accéder à l'opinion publique. Et parfois de rire un bon coup ! Synne prend une grande variété de résultats de sondages au pied de la lettre pour imaginer des situations aussi absurdes qu'hilarantes ! Les théories du complot, la peur des requins, avoir des enfants, croire en Dieu, la détention d'animaux sauvages, le divorce, les prévisions des voyantes... Tout y passe ! 100% des personnes qui aimeront cette BD l'auront lu.