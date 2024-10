J'ai dessiné un cancer !

Après le diagnostic d'un cancer de la gorge, l'auteur décide de sonder sa propre psyché. Certain qu'une approche holistique est nécessaire, il explore ses pensées, croyances profondes et énergies spirituelles pour évaluer quels éléments " non physiques " ont pu contribuer à la naissance de sa maladie ? Ces interrogations sont d'autant plus cruciales pour Elgé que, depuis deux décennies, il a travaillé sur ses blessures et ses dysfonctionnements intimes. Alors a-t-il oublié en chemin un trauma, terré quelque part dans son inconscient ?