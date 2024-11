La nuit des pur-sang

"L'aura de la horde plane au-dessus du cortège. La couleur du ciel est chamboulée. Les derniers nuages foutent le camp. D'en haut tout paraît simple et fluide. Le galop est une danse. Serait-il capable de remonter si l'occasion se présentait ? Serait-il en état ? Après tout ça. Alexandre a bien connu les chevaux dans une autre vie". Enigmatique et saisissant, le nouveau roman de Xavier de Moulins nous entraîne dans le monde des chevaux de course, devenu le refuge d'un homme abîmé par la vie. Les pur-sang l'aideront-ils à affronter ses fantômes et ses deuils pour traverser enfin sa nuit d'encre ?