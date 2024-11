Chloé n'a plus peur

L'histoire de Chloé est conçue pour aider les enfants à comprendre les raisons pour lesquelles ils peuvent parfois ressentir de la peur, de la colère ou du stress, et comment ils peuvent apprendre à gérer ces émotions. A travers l'expérience de Chloé, le livre explique des concepts de base de la psychologie de l'enfant d'une manière accessible et engageante. En lisant ce livre, les enfants peuvent s'identifier aux sentiments de Chloé et apprendre des stratégies pour se sentir en sécurité et gérer leur stress. Les parents et les thérapeutes peuvent également utiliser ce livre comme outil pour discuter des émotions avec les enfants et pour les aider à accepter une aide psychologique si nécessaire.