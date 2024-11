Les mathématiques du CAPES

Cet ouvrage traite de l'intégralité du programme de CAPES-CAFEP de mathématiques en partant des connaissances que tout bachelier scientifique doit posséder. Il prépare à l'épreuve écrite et orale du concours. La deuxième édition de ce livre est un ouvrage de référence pour tous les étudiants durant leurs études universitaires, qui souhaitent devenir enseignants. Il s'adresse également aux enseignants en exercice. Jean-Marc Garnier a été professeur agrégé de mathématiques à l'université de La Rochelle, responsable pendant quinze ans de la préparation au CAPES-CAFEP, responsable du master enseignement mathématique et membre du jury du CAPES externe pendant 5 ans. Il a aussi été intervenant pendant de nombreuses années dans les préparations à l'agrégation interne et à l'agrégation externe de mathématiques.