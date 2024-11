Les Gardiens de la Terre

Oona n'est pas orpheline, mais entre un père cruel et une mère excentrique, elle se sent très seule. La veille de son onzième anniversaire, elle découvre qu'elle peut communiquer avec les animaux et partager leurs émotions. Une nuit, sa fleur commence à lui parler, et elle est appelée dans une dimension parallèle par une femme d'une grande beauté. Il s'agit d'Eterna, l'esprit de la Terre. Eterna lui révèle qu'il y a des éons, chaque humain était relié au coeur de la Terre par des filaments de lumière. La planète était alors un paradis où tous vivaient en parfaite harmonie avec la nature. Mais la Planète Obscure, jalouse de la beauté terrestre et désireuse d'user du pouvoir de la lumière à des fins égoïstes, sectionna alors ces liens lumineux. Seul le Cristal Suprême lui permettra de restaurer les liens sacrés de lumière qui unissaient Eterna aux coeurs des humains. Ainsi, l'harmonie avec la nature pourra régner à nouveau et la Terre sera épargnée. Au milieu d'écureuils géants à la fourrure pourpre et de girafes aux cornillons azur, Oona fait la connaissance d'Aqiwo et de Nawal, ses compagnons Gardiens de la Terre. Avec eux, Oona doit explorer les pyramides de Gizeh et un monastère énigmatique pour s'emparer du Cristal Suprême et réaliser la prophétie. Pour réussir, Oona doit prendre confiance en elle et comprendre qu'elle est digne d'être aimée afin de résoudre les énigmes des trois clés et sauver la planète. Et si vous étiez également destiné à être un Gardien de la Terre ?