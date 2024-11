L'édition collector de Nettle & Bone, en tirage limité, avec couverture cartonnée, frappe métal, jaquette, jaspage et pages de garde illustrées ! PRIX HUGO DU MEILLEUR ROMAN CE N'EST PAS LE GENRE DE CONTE DE FEES OU LA PRINCESSE EPOUSE UN PRINCE. C'EST CELUI OU ELLE LE TUE. La jeune et timide Marra, dernière fille d'un souverain au royaume convoité, assiste impuissante aux mariages de ses deux soeurs avec le prince Vorling. Car, après la mort mystérieuse de l'aînée, la cadette a dû la remplacer pour tenter de donner enfin un héritier au triste sire. Quand Marra découvre l'ampleur de la cruauté de Vorling, elle ne peut demeurer simple spectatrice plus longtemps : si elle veut sauver sa soeur et empêcher le sort funeste qui l'attend elle aussi, alors la princesse doit tuer le prince. Pour mener à bien son plan, il lui faudra recruter des alliés hauts en couleur : une sorcière capable de parler aux morts et sa poule possédée par un démon, un honorable chevalier en disgrâce et une fée marraine particulièrement douée pour les malédictions. "Un conte de fées féministe profondément touchant et sombrement drôle". Publishers Weekly "Un merveilleux mélange d'obscurité et de fantaisie". Travis BALDREE, Légendes & Lattes "Nettle and Bone est un pur délice". Emily TESH, La Gloire à tout prix "Drôle, effrayant et généreux. J'adore ! " Alix E. HARROW, Le Temps des sorcières T. Kingfisher écrit de la fantasy, de l'horreur et de temps en temps des bizarreries. Elle a remporté plusieurs fois les prestigieux prix Locus, Nebula et Hugo. Elle vit en Caroline du Nord avec son mari, ses chiens et des poules qui sembleraient être possédées...