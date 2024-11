Cela faisait vingt ans que Michael Ondaatje, romancier acclamé dans le monde entier, n'avait pas publié de poésie. Pourtant, il en a toujours écrit. A sa table de travail au quotidien, mais aussi dans ses romans, en contrebande, au détour d'une description ou d'un paysage. L'année des dernières fois est un moment de grâce, succession d'instants crées par le regard et la voix inimitables d'Ondaatje. Il convoque tous les thèmes qui lui sont chers : la mémoire, le voyage, le rapport au temps, la frontière, la multiplicité culturelle... Né au Sri-Lanka pendant la Seconde Guerre mondiale, il émigre en Angleterre puis au Canada. Ce recueil est nourri par cette trajectoire d'un pays à l'autre. Un homme explore sa mémoire, tisse par la poésie des échos et des correspondances. Né à Ceylan en 1943, il rejoint sa mère en Angleterre à l'âge de onze ans. Il émigre ensuite au Canada. A l'université, il se passionne pour la poésie et commence à écrire. Son roman Le patient anglais, adapté au cinéma par Antony Minghella, lui a valu le Booker Prize en 1992, puis le Golden Booker Prize en 2018. Il s'est vendu à près de cinq millions d'exemplaires dans le monde. Michael Ondaatje a reçu le prix Médicis étranger en 2000 pour Le fantôme d'Anil. Tous les livres de Michael Ondaatje sont publiés aux Editions de l'Olivier.