Walden, publié par Henry David Thoreau en 1854, est un authentique et grand livre de philosophie. On n'y trouve aucun concept, aucun personnage conceptuel, mais une réflexion sur les conditions de possibilités d'une expérience existentielle : comment mener une vie philosophique ? Thoreau donne l'exemple, à charge pour chacun d'inventer son chemin et de trouver sa voie. Il propose ce qu'il nomme une "médecine eupeptique", autrement dit une médecine pour produire du bon, du bien et écarter le mauvais, le mal : se féliciter de la splendeur de chaque matin ; opposer une volonté de jouissance au mouvement naturel de la négativité qui nous tire vers le pessimisme ; désirer le bonheur qui n'est pas donné, mais à construire ; se mettre ou se remettre au centre de soi ; transformer les inconvénients en avantages ; rechercher le positif dans le négatif ; vouloir faire de sa vie une fête ; et refuser "la vie mesquine", tournée vers les fausses valeurs, salie par les vices de la société de consommation, et réduite à la surface, aux apparences, à la mondanité, aux salons, au bavardage. Walden enseigne la vraie révolution, la seule qui vaille et ne fasse jamais couler de sang : celle qui permet, en se changeant et en invitant autrui à se changer, de changer l'ordre du monde.