Les Fantômes de l'Hôtel Jérôme

Une saga jubilatoire et réjouissante par l'auteur de l'inoubliable Monde selon Garp. 1941. A Aspen, Colorado, la jeune Rachel Brewster, dite "Little Ray", échoue aux épreuves de slalom mais réussit à tomber enceinte. De retour chez ses parents, elle devient monitrice de ski et élève son fils Adam dans un climat de tendre complicité. Ainsi débutent sept décennies d'une fresque débridée peuplée de personnages irrésistibles qui, dans la très conventionnelle Nouvelle-Angleterre, défient les conventions. Adulte, c'est à l'Hotel Jerome d'Aspen, hanté par de nombreux fantômes, qu'Adam tentera d'élucider les secrets bien gardés de son étonnante famille. Paternité mystérieuse, mère "sans fil à la patte", transgressions en tous genres et sexe à tous les étages - sans oublier une savoureuse relecture de Moby-Dick : autant de thèmes où l'imagination vertigineuse et la truculence de John Irving font merveille, pour le plus grand bonheur des fans de la première heure et celui d'une nouvelle génération de lecteur.