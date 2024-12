Les Résidents

Lorsque l’horreur s’invite dans notre réalité. Le Mythe de l’ossuaire est l’univers horrifique de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino.

A la mort d’un de leurs voisins, dix habitants d’un HLM qui ne se connaissent que peu et que tout oppose devront coopérer alors que des phénomènes étranges surviennent autour d’eux. Invasion de mouches, baignoires remplies de sang, hallucinations glaçantes… le lugubre bâtiment cache une bien sombre histoire et un passage vers une dimension terrifiante, dans les tréfonds de laquelle ses résidents devront s’aventurer pour espérer en percer les mystères… et rester en vie.