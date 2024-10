De la scie d'amputation aux ciseaux nucléaires

Raconter l'Histoire de la Médecine, c'est décrire le malheur humain : guerres, massacres, épidémies, obscurantisme. Pendant des siècles, l'amputation à la scie est le seul acte qui sauve de la mortelle gangrène. Dès l'apparition de la narcose, les techniques chirurgicales explosent, mais le temps est long entre le fatalisme de la mort assumée, et notre actuelle garantie de sécurité. En salle d'opération, un atlas d'anatomie guide les anciens barbiers. Toutes les épidémies causées par bactéries et virus risquent d'anéantir l'humanité. La Grande Vérole punit les pécheurs de leur fugace réconfort. Pour noircir encore la misère, des criminels manipulent les poisons. Heureusement, prodiges et visionnaires offrent à l'humanité des décades de vie supplémentaire. Désormais, grâce aux ciseaux nucléaires, honte à ceux qui ne deviendraient pas centenaires ! Tous les intervenants, héros en uniforme ou en blouse, savent pourquoi il faut intercaler entre les chapitres quelques anecdotes amusantes. Celles-ci sont survenues au cours des études, puis de la carrière en Anesthésie-Réanimation de l'auteur.