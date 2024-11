"Le livre ne respecte pas la chronologie des événements mais celle des sentiments". L'écrivain Jan Holm est opéré d'urgence : le sang dans son coeur circule dans le mauvais sens depuis des années. Après avoir quitté l'hôpital, Holm publie un roman autofictif sur lequel tout le monde aura bientôt une opinion : Réception céleste. C'est un récit multiple sur la solitude, une maladie mortelle et la réception d'un roman. C'est une oeuvre aux mille sujets et personnages avec un noyau personnel fort, des critiques, une quête, tout un travail d'explication fantaisiste et, surtout, une histoire polyphonique et fragmentée sur les lecteurs d'Helsinki qui, en retour, racontent les événements de leur vie et leur lecture de Réception céleste. Leurs commentaires, leurs désirs, leurs caprices et leurs points de vue tourbillonnent dans l'oeuvre. Ensemble, ils créent un monde aussi complexe et multiforme qu'un himmeli. Réception céleste bouscule la forme traditionnelle d'un roman et questionne les rôles de l'auteur et du lecteur, de l'écriture et de la lecture. Le livre se lit lui-même, anticipe sa réception et montre comment nous lisons toujours à travers nos propres expériences.