Les coulisses des Grandes Gueules

A l'occasion des 20 ans de l'émission qui continue de fédérer environ 2 millions d'auditeurs et de téléspectateurs chaque jour, Alain Marschall et Olivier Truchot nous font revivre les meilleurs moments des "Grandes Gueules" de RMC, émission phare de la radio. Les nouvelles confessions de Marschall et Truchot. "Meilleure émission de débat" en France selon les sondages, "Les Grandes Gueules" fête ses vingt ans avec un taux d'audience record : près de 2,5 millions d'auditeurs et téléspectateurs en moyenne chaque jour sur différents supports ! A l'heure où les réseaux sociaux favorisent "l'entre-soi", l'émission-phare de RMC maintient un espace ouvert à tous les points de vue grâce à des intervenants de tous les horizons : l'avocat Charles Consigny, l'éducateur Etienne Liebig, l'ancienne SDF Elina Dumont, la prof du secondaire Barbara Lefebvre, le cheminot rescapé du Bataclan Bruno Poncet, l'ancien policier du Raid Bruno Pomart, l'éleveur de vaches charolaises Didier Giraud, l'auditrice des Grandes gueules, autodidacte devenue coach de vie, Joëlle Dago-Serry, le médecin libéral Jérôme Marty et tous les autres... Des Français ordinaires aux vies extraordinaires racontées dans ce nouveau livre écrit par Alain Marschall et Olivier Truchot, avec le journaliste Michel Taubmann. Vingt années de polémiques, scandales et révélations, qui éclairent la montée des colères en France.