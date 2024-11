Interdit aux moins de 60 ans

Non, la soixantaine n'est pas synonyme de naufrage ! "Mon nom est Ventura. Samuel Ventura. Mes amis m'appellent Sam. Ma vie a basculé. En un jour. Je m'y étais préparé, et pourtant le choc a été brutal. JE VIENS D'AVOIR 60 ANS". Sam est bien décidé à faire en sorte que le cap de la soixantaine qu'il vient de franchir ne soit ni un naufrage ni un synonyme de vieillesse avec tout ce que cela implique. Sam est en pleine forme, en pleine possession de toutes ses facultés et il va le montrer à tout son entourage, mieux, au monde entier. Pour cela, faudrait-il encore qu'il réussisse à trouver un projet à mettre sur pied, lui le chef d'entreprise à succès, pour prouver que tout est toujours possible. Dans ce roman, Marc Fiorentino aborde avec humour, intelligence et finesse l'entrée dans une période de la vie que l'on a trop tendance à marquer au fer rouge du mot "fin".