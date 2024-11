Autobiographie

Nashville ou Belleville ? Tout l'univers d'Eddy Mitchell en un livre. "Soudain, une nuit, sur la BBC, j'ai entendu "Rock Around the Clock' par Bill Haley & His Comets, qui allait changer ma vie". Pour la première fois, Eddy Mitchell se livre. Il se raconte et nous raconte ici sa vie, depuis le Belleville des années 1950 jusqu'à aujourd'hui. L'enfance, le Golf-Drouot, Johnny Hallyday et Jacques Dutronc, Les Chaussettes Noires, le rock, la scène et le studio, ses succès et sa traversée du désert, les plateaux de cinéma : tout y passe. On retrouve, dans ces mémoires pleins d'anecdotes savoureuses, le ton inimitable de "Monsieur Eddy", ses passions et son enthousiasme, son humour et ses humeurs, sa liberté. Tout ce qui fait de lui une des personnalités préférées des Français.