Viol et conflit armé

La lutte contre l'instrumentalisation du viol en période de conflit armé doit être l'un des enjeux majeurs du droit international public car cet acte est l'une des violences sexuelles les plus utilisées par les combattants à l'encontre des civils. Si auparavant le viol était essentiellement l'une des conséquences de la guerre pour satisfaire le plaisir des soldats, il est désormais un outil de destruction d'une population. Les conflits contemporains, comme celui en République démocratique du Congo ou en Ukraine, démontrent bien l'enracinement du viol et son usage systématique contre les femmes. L'impunité des auteurs, due à une inaction des Etats concernés et à l'action limitée de la Cour pénale internationale, interroge sur l'efficacité du droit, afin de lutter contre l'instrumentalisation du viol par les combattants. Cependant, il faut saluer les avancées dans la mobilisation de la communauté internationale, notamment la reconnaissance de la victime, longtemps négligée dans les procédures pénales.