Le cheval à bascule

Ariol, le petit âne bleu à lunettes, revient avec tous ses amis dans un tome 20 plein d'aventures sensibles et drôles... comme lui ! Le héros incontournable des 7-10 ans Ariol, c'est plus de deux millions d'albums vendus, un héros présent tous les mois dans le magazine J'aime lire, mais aussi en dessin animé, en chansons (3 CD, dont le dernier avec Sony), en spectacle (Ariol Show), en jeu de société... Deux auteurs de renom Emmanuel Guibert, au scénario, grand prix de la ville d'Angoulême et membre de l'Académie des beaux-arts, est notamment l'auteur du Photographe (Dupuis) et de La guerre d'Alan (L'association). Marc Boutavant, au dessin, grande ourse du salon de Montreuil, a notamment signé les aventures de Mouk et illustre la série de romans Chien pourri (L'école des loisirs). "On n'avait pas forcément besoin d'une nouvelle preuve qu'Emmanuel Guibert, Grand Prix du festival d'Angoulême 2020, était un grand auteur, sachant parler de son temps, avec tact et intelligence, à tous les publics, petits comme grands. En voilà une quand même". Benjamin Roure, Télérama "Ariol enchante les enfants et leurs parents par la justesse des situations, des dialogues et des dessins (la précision des expressions ! le détail des décors ! )". Raphaëlle Leyris, Le Monde