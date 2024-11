1949. Betty célèbre ses trente ans entourée de ses proches, son époux et ses enfants. Heureuse gérante d'une librairie et d'une maison d'édition, la jeune femme est bien occupée et pourtant elle trouve le temps de passer son permis de conduire. Bientôt, la famille part camper dans le Hälsingland grâce à la voiture que Betty a achetée. Mais la vie n'épargne pas longtemps cette dernière. Les soucis financiers s'accumulent, Viola met brutalement fin à leur amitié, et son plus jeune frère, Pelle, lui donne du fil à retordre. Si encore Olof était là pour la soutenir ! Mais, de plus en plus affaibli par un mal dont il refuse de reconnaître l'existence, son mari s'éloigne d'elle. Et l'écart entre eux se creuse encore lorsque Martin Fischer, le père biologique de Martina, revient dans la vie de Betty... Toujours aussi courageuse et attachante, Betty fait face à un nouveau défi dans La Ritournelle des rêves : préserver les liens qui lui sont chers malgré les aléas de l'existence.