Madame Boeuf et son mari forment un couple d'humbles retraités suisses. Leur vie se conjugue au rythme du jass hebdomadaire et des sorties chez le boucher. Femme de grands principes et de petits plats, Sylviane Boeuf est impatiente d'échapper à la platitude du quotidien, le temps d'un week-end à Paris. Elle rêve de ce voyage depuis toujours, elle qui a grandi à la ferme avant de ­s'installer en ville pour un apprentissage, grâce à l'intervention de feu "? tonton Georges ? ", un fleuriste passionné de livres. La providence lui désigne comme compagnon de voyage Francis, le fils homosexuel de son unique amie, avec lequel elle nouera une amitié aussi inopinée que touchante. Lors de cette parenthèse parisienne grisante, l'une et l'autre entreverront la possibilité respective d'une relation amoureuse. Mais, par définition, une parenthèse est faite pour se refermer...