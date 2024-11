Le sourire aux livres

Carpe Diem. Sur la couverture du carnet qui abrite ses pensées, les mots narguent Alexia. A 14 ans, le temps où elle pouvait "cueillir le jour" lui parait très loin. Depuis l'accident qui lui a arraché sa mère, son beau-père et ses deux demi-frères, elle vit au fin fond de la Dordogne chez son père, Greg, qu'elle connaît à peine. Ce dernier, cramponné à son rêve de construire des cabanes, ne semble pas armé pour élever une adolescente carapacée dans son malheur... Mais l'arrivée dans leurs vies d'Ida, retraitée au verbe haut, et de Solène, jeune femme bienveillante qui fait la tournée des boîtes à livres de France, pourrait bien aider Alexia et Greg à s'apprivoiser...