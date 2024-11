Lacy Stoltz, éreintée par son travail pour le BJC, le service de l'inspection judiciaire, s'apprête à changer de voie. Seulement, elle rencontre une femme mystérieuse, se présentant sous le faux nom de Jeri Crosby dont le père a été assassiné vingt ans plus tôt. L'affaire, jamais élucidée, est désormais classée. Jeri pense connaître l'identité du meurtrier, qu'elle traque depuis deux décennies. Elle n'a cependant aucune preuve tangible. Le tueur a toujours une longueur d'avance sur la police et n'en est pas, selon elle, à une seule victime. Il connaît l'expertise médico-légale, les procédures de police, la loi. Et pour cause, il est juge en Floride-sous la juridiction de Lacy. Lacy peut-elle mener l'enquête sans que son nom s'ajoute à la liste ? Son nom sur la liste est de loin le plus glaçant des thrillers de John Grisham.