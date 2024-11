Icône de la scène punk-rock, Didier Wampas fonde le groupe des Wampas en 1983. Pendant 30 ans, il partage sa vie entre la scène et son travail d'électricien à la RATP. Rebelle, proche de son public et légèrement déjanté, Didier Wampas se lance dans une carrière solo à partir de 2013. Il revient pour la première fois dans un livre sur sa vie, les coulisses de la création de ses morceaux, les icônes de la musique qu'il a côtoyé et sur la scène punk-rock depuis ses débuts. Une épopée mouvementée au coeur d'un groupe mythique, le parcours d'un artiste inclassable, rebelle à toute classification, le destin d'un punk ouvrier. A propos de l'auteur : Didier Wampas est un auteur-compositeur-interprète français. Il est le chanteur des Wampas, groupe qu'il a fondé en 1983. En 2011, il entame une carrière solo, qu'il continue en 2013, accompagné par le groupe Bikini Machine. Punk ouvrier est son premier livre.