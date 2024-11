RESUME DU TOME 1 DE "PRIMAL HUNTER" : Au moment de prendre leur pause déjeuner, Jake et ses collègues basculent dans une forêt qui fait rimer danger avec opportunité. D'abord confrontés à une interface qui les invite à choisir une classe, ils découvrent enfin leur objectif : survivre 63 jours au coeur de ce Tutoriel. Si Jake se prend rapidement au jeu et excelle dans sa classe d'archer, tout le monde ne perçoit pas son enthousiasme du même oeil... Découvrez le premier tome de la saga culte aux US. ENTREZ DANS L'UNIVERS LITRPG : Au croisement de la science fiction, la fantasy et le jeu vidéo, découvrez un nouveau genre inédit en France. Le terme LitRPG est une contraction de " Littérature " et de " Role Playing Game ". Il désigne un genre littéraire qui mélange les codes de la littérature de l'imaginaire (science fiction et fantasy) et ceux du jeu vidéo. Imaginez tout ce que vous aimez dans vos jeux préférés et vous le retrouverez dans ces romans : de grandes aventures épiques, des personnages qui suivent des quêtes, prennent des niveaux, gagnent de l'expérience, affrontent des boss, etc. UNE SAGA AUX DEUX MILLIONS DE LECTEURS : La série phare de LitRPG aux 2 millions de lecteurs US arrive enfin en France ! Découvrez un système de progression unique où chaque choix compte. Jake devra affûter ses compétences, traquer des créatures légendaires et repousser ses limites pour devenir le chasseur ultime. Primal Hunter Tome 1 : Livre Fantasy et Science Fiction.