Octogénaires en quête de sensations, Yvette, Alicia et Ferdinand voguent vers de nouvelles aventures parisiennes. Quel sens donnent-ils à leur vie, lorsque chaque instant compte autant que plusieurs années ?

Feront-ils le choix de l’autonomie ou de la sécurité garantie ? Un dilemme antique, remis en question par l’évolution de notre société et de la durée de vie en bonne santé, auquel se confronte l’autrice de cette épopée drôle et bienveillante.

Un roman qui vous transporte dans le monde des seniors en quête d’amour et d’espérance. Pour donner un nouveau sens aux liens intergénérationnels !

Les Babayagas est le troisième tome de la saga intergénérationnelle d’Alexandra Pasquer, initiée par Les Tamalous et Les Chicoufs. Elle met en scène des héros du quatrième âge, pionniers de leur avenir et de leur devenir, tout en jetant un regard lucide et hétérodoxe sur le rôle et la place des retraités dans notre société. La question de l’âge est celle de toutes les générations !