5 étapes pour se reconvertir dans la RSE et l'impact

Dans le monde du travail, la génération actuelle de dirigeants et cadres expérimentés (ceux qui ont souvent passé les 35 ans) a démarré sa carrière dans le "monde d'avant" et doit mener les ambitions du "monde d'après" en portant les espoirs des générations suivantes. Une opportunité pour une génération de cadres tout autant en quête de sens que les plus jeunes. Leur évolution ou leur reconversion professionnelle dans les métiers de la RSE est ainsi une formidable opportunité pour eux mais aussi pour les employeurs, leurs profils sont recherchés ! Mais pas facile pour ces cadres de savoir comment s'y prendre pour opérer ce virage vers la RSE sans repartir complètement de zéro. Cela est pourtant possible ! Forte de son expérience de plus de 20 ans dans le recrutement dans les métiers de la RSE et à impact, la chasseuse de tête Caroline Renoux délivre en 5 étapes clés un véritable guide de développement de carrière.