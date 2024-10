La plus précieuse des marchandises

" Il était une fois, dans un grand bois, une pauvre bûcheronne et un pauvre bûcheron. Non non non non, rassurez-vous, ce n'est pas Le Petit Poucet ! Pas du tout. " Sous la forme intemporelle du conte, Jean-Claude Grumberg nous parle de l'Histoire et de la Seconde Guerre mondiale à travers le choix inconcevable d'un père et l'incroyable destin d'un enfant. Un texte bouleversant. LIRE Le texte enrichi de nombreuses images dans une mise en page vivante et aérée COMPRENDRE Des questionnaires et des activités ludiques pour s'approprier le texte RETENIR Un dossier complet et accessible pour retenir l'essentiel PROLONGER Un groupement de textes et des conseils pour compléter la lecture + ACCOMPAGNER De nombreux compléments numériques pour aider les élèves dans la lecture (le texte lu par un comédien, des extraits vidéo à visionner sur Internet, une version epub de l'ouvrage disponible dans les librairies numériques).