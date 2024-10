L'âge d'or de la pub

Avant d'être animateur et producteur de télévision, j'ai connu une première carrière dans la publicité. D'abord copywriter, au début des années 70 chez TBWA, j'ai cofondé en 1978 l'agence Business où j'ai inventé les fameux spots ultracourts : J'ai 8 secondes pour vous dire qu'Ovomaltine, c'est de la dynamique , Quand c'est trop, c'est Tropico , Lapeyre, y'en a pas deux , Chaussée aux Moines, Amène ... Ce passage dans la publicité m'a appris la création sur commande et le goût de l'image, qui me seront très utiles à la télévision où je créerai, entre autres émissions, "Lunettes Noires pour Nuits Blanches" , "Tout le monde en parle" , "Paris Dernière" ou encore "93, Faubourg Saint-Honoré" . La pub a été ma grande école, mon université. Dans L'Age d'Or de la Pub, novélisation du documentaire coproduit pour France 3 avec Philippe Thuillier et coécrit avec Anne Saint Dreux, j'ai pour ambition de raconter les grandes années, celles où la pub avait une hebdo à la télé, "Culture Pub" , et un festival à Cannes, "Les Lions" , fruits d'une incroyable créativité ! C'est elle dont on parlait à la machine à café... Mon autre ambition avec ce livre est d'expliquer comment elle séduit le consommateur. Tel un magicien qui dévoile ses tours, j'illustre les trucs qui fonctionnent : le slogan, le discours produit, la mascotte, le gimmick, la musique, le grand spectacle, le sex-appeal, la star, l'humour, la démo. Mes secrets sont enfin révélés !