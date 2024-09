La Dernière Porte

Dans un monde où la magie est synonyme de persécution et d'oppression, les magos vivent dans la crainte et la clandestinité. Kamrius Detser, celui que l'on nomme le "Sorcier écarlate" , refuse de se plier à cette tyrannie. A la tête d'une révolte sans précédent, il découvre un vestige mystérieux, évoqué dans les textes antiques sous le simple nom de "Porte" . Il ambitionne de s'en servir pour renverser toutes les puissances du Continent et créer un nouvel âge d'or pour les siens, et ce, peu importe le prix à payer. Mais son rêve de liberté et de justice n'est pas partagé par tous. A mesure que Kamrius s'approche de son but, un groupe hétéroclite de mercenaires, soldats et magos se forme par la force des choses pour contrer ses ambitions. Unis par le destin, ces héros improbables devront faire face à des choix déchirants et à des batailles épiques pour empêcher que le Continent ne sombre dans le chaos. Entre loyauté et trahison, magie et guerre, alliances et inimitiés, la quête de pouvoir de Kamrius Detser changera à jamais leur vie et le cours de l'histoire.