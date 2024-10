Eco-anxiété, changement climatique et santé mentale

Traiter la santé mentale face aux défis climatiques Face aux problématiques de santé mentale liées à la crise écologique, ce livre offre aux professionnels, quels que soient leur milieu d'intervention et la nature de leur profession, un tour d'horizon des connaissances théoriques et des enjeux cliniques propres à ces défis. Une série d'intervenants, d'horizons géographiques et professionnels larges et variés, ont choisi de partager leur expertise. Ils abordent : - l'impact du changement climatique sur la santé mentale ; - les recommandations de prévention et d'intervention tant individuelle que communautaire auprès de populations à risque ; - les interventions sur et par les (éco-)émotions ; - des pistes de prise en charge de personnes souffrant d'éco-anxiété invalidante ; - le rôle des contextes familiaux, locaux, culturels et historiques dans ces interventions ; - les apports des interventions en lien avec le vivant.