Plus que jamais l'alimentation porte des enjeux de société (santé, publicité, communication, savoirs...) et pose à chacun d'entre nous de nombreuses questions, notamment pour les professionnels et chercheurs en information-communication (SIC). En relation avec le vaste champ des Food Studies, cet ouvrage propose une synthe`se des recherches en communication alimentaire, sous des angles d'attaque varie ? s et comple ? mentaires. Seront ainsi, abordés, à titre d'exemple : - l'expérience gastronomique et la dynamique des sens qu'elle met en oeuvre ; - la mise en scène de l'alimentation (en tant que patrimoine culinaire et culturel, dans la publicité...) ; - les discours, stratégies et pratiques à l'oeuvre dans le domaine de la santé ; - l'alimentation à l'école, au travail ; - la communication des marques alimentaires auprès des enfants et des adolescents (entre apprentissage nutritionnel et cultures ludiques) ; - l'engagement des professionnels du secteur alimentaire dans la "révolution alimentaire" ou l' "acte citoyen" pour engager le consommateur dans une démarche écologique... Porté par le re ? seau AGAP (Alimentation, Gastronomie et Analyse des Pratiques communicationnelles), ce livre s'adresse aussi bien aux étudiants qu'aux chercheurs, professionnels et toute personne qui souhaite de ? couvrir les dessous de la communication alimentaire.