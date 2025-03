Les silences de Buenos Aires

Le 24 mars 1982, dans une rue de Buenos Aires, une détonation retentit et le monde de Lola bascule. Sa mère, avocate et militante des droits humains dans l’Argentine des années noires, s’effondre sous ses yeux. Sauvée de cette scène traumatique par un inconnu, Lola voit sa vie bouleversée.

Rodolfo, son père, décide de fuir en France avec elle. Sous une fausse identité, ils se réfugient dans le Bassin d’Arcachon, vivant dans la crainte constante d’être retrouvés par les sbires du régime.

Un roman poignant et percutant qui dit la force de la vie malgré les horreurs du monde. Un hommage vibrant à l’Argentine et à ceux qui ont résisté à la barbarie.