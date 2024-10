25 auteurs incontournables de la littérature française en fiches

Rabelais, Montaigne, Molière, Balzac, Apollinaire... Le nom de ces grands auteurs est dans nos mémoires : nous connaissons le plus souvent une partie de leur oeuvre mais peu de leur personnalité, alors qu'ils sont indissociables de l'histoire de notre société. Leurs oeuvres sont parfois réduites à quelques concepts et la connaissance de leur originalité, voire de leur audace, est souvent partielle. Le pari de ce livre est donc double : présenter à la fois de manière synthétique vingt-cinq grands écrivains de la littérature française, et faire dialoguer leur parcours personnel, leurs oeuvres, et leurs projets esthétiques et linguistiques. Il est destiné aux étudiants des universités en lettres, langues et littérature française, aux élèves de classes préparatoires, ainsi qu'aux étudiants de terminale en spécialité Humanités, soucieux de compléter et de vérifier leur connaissance de grands auteurs. Il s'adresse également aux lecteurs curieux de comparer leur vision et leurs souvenirs d'une oeuvre à une présentation synthétique, à ceux qui cherchent à s'orienter dans l'histoire de la littérature et ses ramifications, à ceux qui veulent découvrir d'une nouvelle manière le plaisir et la beauté des textes littéraires.