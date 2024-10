Le Corbeau et le Renard, La Cigale et la Fourmi, Le Lièvre et la Tortue... Plus de 350 ans après leur première publication, les Fables de Jean de la Fontaine n'ont rien perdu de leur fraîcheur et de leur actualité. Cette édition intégrale illustrée permettra à toutes les générations de savourer ces textes bien connus et de découvrir ou redécouvrir ceux qui le sont moins. Un ouvrage à offrir ou à s'offrir, de 6 à 99 ans.