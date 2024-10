L'amour fou, absolu qui unit Anna et Tristan depuis l'enfance résistera-t-il à l'épreuve redoutable des Fêlures bleues ? Par Jérôme Leroy, lauréat du Grand Prix de l'Imaginaire 2024. J'aimerais pouvoir écrire que les années qui nous ont amenés main dans la main, Anna et moi, vers la Catastrophe ont été belles et insouciantes. Une décennie paisible entre 2062 et 2072 où nous aurions grandi comme grandissait notre amour. Ce ne serait pas vrai, hélas. Le climat était devenu fou, la planète de plus en plus hostile. Notre seule certitude était que rien ne pourrait jamais nous séparer. Pourtant, dans l'ombre d'un laboratoire à Genève, des scientifiques, tels des apprentis sorciers, travaillaient déjà à l'Expérience sur le voyage dans le temps... Et le 14 mars 2072, la Catastrophe a frappé, provoquant l'inimaginable : me séparer d'Anna Vrémia, disparue alors que 4 327 Fêlures bleues déchiraient le ciel. Et moi, Tristan Ravenne, je survis dans l'espoir de revoir Anna de l'autre côté du temps.