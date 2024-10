C'est pour une amie !

A la fois manuel d'instruction, guide de destruction des idées reçues et thérapie de groupe, nous avons écrit ce livre pour nos amies et pour toutes celles qui abordent la cinquantaine. C'est une décennie où beaucoup de couples se défont, où les corps changent, où les enfants quittent le nid familial, où le monde du travail se fait plus rude. Mais c'est aussi pour les femmes une période de libération de toutes les injonctions, l'occasion de se découvrir et de s'affirmer, de tisser des relations différentes. Il ne tient qu'à nous d'en faire une des meilleures périodes de notre vie. Sans fard, sans tabou, mais avec humour et en n'épargnant personne (surtout pas nous-mêmes ! ), nous n'avons pas mâché nos mots. Célibataires, quinquas, libres et heureuses... c'est possible.