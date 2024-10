Tout le monde naît avec des ailes

"Il y a, dans ce petit livre, tout ce que les chansons ne disent pas. Je ne vous parlerai pas de la nuit, et de tout ce qui a failli me tuer. La nuit telle que je ne la souhaite à personne. Je ne vous parlerai pas de la nuit, mais de cette sensibilité qu'on a tous, qu'on a parfois du mal à apprivoiser et qui sait se retourner contre nous. Je ne vous parlerai pas de la nuit, mais de l'improbable jour qui lui a succédé. L'aurore qu'on n'attend pas, l'aurore qu'on n'attendait plus. D'un long chemin vers la lumière, entre abysses profonds et état de grâce. Je vous parlerai de tout ça, parce qu'en vérité, à quoi bon me sauver, si ça ne sauve que moi ? "