D'un monde à l'autre

Sur les routes stratégiques du monde d'aujourd'hui. Les routes ont toujours été cruciales, qu'elles soient aériennes, maritimes, terrestres, voire spatiales. Les comprendre et maîtriser les enjeux stratégiques de chacune est incontournable pour décrypter le monde qui vient et d'envisager des nouveaux chemins de paix. Le Général Trinquand identifie les axes et les lieux qui font la géopolitique de notre monde. Des frontières qui permettent - ou freinent - la liberté de circulation ; aux routes qui sont des lieux de conflits (route sahélo-saharienne qui permet tous les trafics, les routes migratoires dans les Amériques, la route de la soie qui cristallise les rivalités entre la Chine, le Japon et l'Inde) ; en passant par les nouvelles routes de la guerre telles que les pôles, le cyberespace et l'espace, le Général Trinquand nous donne à voir une cartographie ultra détaillée de la planète et des crises et enjeux que chaque pays va avoir à gérer dans les prochaines années.