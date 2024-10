Une aventure trépidante, où la plus grande bibliothèque de France devient un formidable terrain de jeu, en hommage à tous les amoureux des livres, lecteurs, lectrices et bibliothécaires ! Rature est un jeune rat passionné de lecture, qui vit dans la plus petite bibliothèque d'Ankara, en Turquie ! Un jour, son grand-père lui demande de partir à la recherche du roman qu'il a écrit à Paris, quand il était jeune. Le seul exemplaire de ce livre est conservé à la Bibliothèque nationale de France... Voilà un immense défi pour un petit rat maladroit et rêveur ! Rature va mener l'enquête dans ce gigantesque royaume des livres, aidé par une troupe de rats étonnants et débrouillards, à commencer par l'incroyable Clara... Pour les enfants à partir de 6-7 ans, "Raconte ! " est un album captivant qui rend hommage à l'amour de la lecture et aux bibliothèques. Illustré avec talent par Yomgui Dumont, cet ouvrage entraîne les jeunes lecteurs dans une véritable visite privée de la Bibliothèque Nationale de France (BnF), des salles de lecture aux réserves secrètes, en passant par les ateliers de restauration. Au-delà du plaisir de l'histoire, les enfants découvriront les coulisses fascinantes d'une grande bibliothèque et l'importance du rôle des bibliothécaires. Un livret documentaire approfondit leurs connaissances sur l'histoire et le fonctionnement des bibliothèques. Avec ses illustrations chaleureuses, son intrigue captivante et ses touches d'humour, "Raconte ! " transmet avec brio la passion de la lecture. Un album idéal pour éveiller la curiosité des enfants et célébrer ces lieux magiques que sont les bibliothèques. Mots-clés : amour des livres, hommage aux bibliothèques, aventure, visite de la BnF, supplément documentaire