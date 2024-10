Marc Marquez, l'amour du risque

La biographie du pilote moto le plus titré encore en activité. A 31 ans, Marc Marquez, vainqueur du GP d'Aragon le 1er septembre 2024 après 1 043 jours de disette, fait d'ores et déjà partie des légendes du MotoGP. Mieux que ça, huit fois champion du monde, l'Espagnol est, avec Giacomo Agostini et Valentino Rossi, l'un des trois seuls pilotes à compter six titres ou plus en classe reine. Au-delà des victoires, des titres et des records qu'il n'a cessé d'empiler depuis son arrivée en Grands Prix, Marc Marquez a construit sa légende grâce à sa rage de vaincre, ainsi que cet incroyable pilotage qui lui a très longtemps permis de repousser les limites de la gravité. Mais à se croire invulnérable, le prodige catalan a fini par se blesser grièvement, plongeant il y a quatre ans dans un abîme de souffrance et de doute. C'est pour tenter de se relancer et d'aller chercher ce neuvième titre qui ferait de lui l'égal de Valentino Rossi qu'il a décidé de quitter Honda pour s'engager cette année avec l'équipe indépendante Gresini et une Ducati GP23. Cette biographie autorisée, rédigée par l'expert français du MotoGP, Michel Turco, décrypte la personnalité de cet ovni du pilotage, faisant témoigner ses proches et ceux qui l'ont côtoyé tout au long de sa carrière. Ce livre explore aussi son enfance, ses débuts à moto, sa formation, ses premières compétitions, ses exploits, tous les pans de sa carrière ainsi que sa rivalité avec Valentino Rossi. Il raconte également, avec minutie, tel un fil rouge, cette saison 2024 qui lui a permis de revenir au premier plan. Avec ce récit enrichi de près de 80 photos, dont certaines de la collection personnelle du pilote espagnol, vous ne verrez plus jamais Marc Marquez de la même manière.