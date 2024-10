Les sacrifiés

L'Arménie finira-t-elle rayée des cartes, emportant avec elle son histoire trimillénaire ? Bouleversée par les récentes attaques turco-azéries contre son pays d'origine, Elise Boghossian revient sur les pas de ses ancêtres arméniens. A travers la figure de Zadig, son grand-père, victime du génocide de 1915, puis de son père, couturier réfugié au Liban, puis en France, c'est l'histoire de l'Arménie et de son peuple qu'elle revisite. Il y a urgence. Urgence à sensibiliser sur ces terres menacées, sur un peuple martyrisé depuis plus d'un siècle. Par l'écriture, des visages se révèlent ainsi que des souvenirs enfouis. Sommes-nous inévitablement les enfants de notre passé ? Ce livre est une ode à la mémoire, une tentative de réparer les injustices, de donner une voix à ceux qui ne peuvent plus parler. Mais il est avant tout une déclaration d'amour passionnée à une nation en danger, un appel vibrant à l'unité, à l'engagement et à l'espoir.